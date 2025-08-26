О нас

Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории Венесуэлы

Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории Венесуэлы Венесуэла является свободной от незаконного оборота наркотиков страной, и колумбийские наркокартели пытаются переправить только 5% кокаина через территорию республики.
Другие страны
26 августа 2025 г. 07:18
Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории Венесуэлы

Венесуэла является свободной от незаконного оборота наркотиков страной, и колумбийские наркокартели пытаются переправить только 5% кокаина через территорию республики.

Как передает Report, об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisi n.

"Венесуэла - чистая и свободная от наркотрафика, посевов коки и производства кокаина страна", - указал Мадуро. Он подчеркнул, что республика успешно противодействует попыткам контрабанды в США через свою территорию 5% от общего объема кокаина, производимого колумбийскими наркокартелями, и в этом году уже конфисковала 52 тонны наркотиков.

В то время как 80% кокаина, предназначенного для американского рынка, доставляется через Тихий океан, Вашингтон развертывает военно-морские силы в Карибском море и "угрожает Венесуэле, Латинской Америке и странам Карибского бассейна", отметил президент. Мадуро подчеркнул, что "американское общество является крупнейшим потребителем наркотических веществ в мире", и что усилия США по борьбе с наркотрафиком оказались неэффективными.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, информировало о том, что три эсминца ВМС США будут направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Maduro Venesuela ərazisində narkotik trafikinin aradan qaldırıldığını açıqlayıb

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi