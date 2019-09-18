Мадуро: власти Венесуэлы готовы встретиться с оппозицией при посредничестве Норвегии

Правительство Венесуэлы готово в любой момент провести новые переговоры с оппозицией при посредничестве Норвегии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент республики Николас Мадуро.

"Когда Норвегия захочет пригласить нас на новую встречу, чтобы рассмотреть пункты, которые мы обсуждали с ними и частью оппозиции, мы согласимся вне зависимости от того, где, когда и как пройдет встреча", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, делегация из Норвегии находилась в Венесуэле с 14 по 16 сентября и встретилась как с представителями правительства республики, так и лидера оппозиции Хуана Гуайдо. "Посмотрим, какое предложение будет выдвинуто", - сказал Мадуро. "Я готов на диалог даже с дьяволом во имя мира в Венесуэле", - добавил он и напомнил, что правительство республики уже вело "секретные переговоры с командой Гуайдо" в начале года.