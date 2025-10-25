Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 04:48
    Венесуэла вместе с народами Южной Америки предотвратит войну, которую хотят развязать США в регионе.

    Венесуэла вместе с народами Южной Америки предотвратит войну, которую хотят развязать США в регионе.

    Как передает Report, об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

    Несмотря на официальные заявления об отказе от участия в военных конфликтах, ведется подготовка к возможному военному вмешательству, которое необходимо предотвратить, отметил Мадуро. Он предложил "спросить у американского народа, поддерживает ли он войну с Венесуэлой, Колумбией и карибскими странами".

    Мадуро подчеркнул, что администрация США планирует действия против Венесуэлы под ложным предлогом борьбы с наркотрафиком, потому что не может обвинить республику в наличии оружия массового уничтожения, ракет, нацеленных на американские города, атомного, химического и биологического оружия.

    Президент заявил, что "Венесуэла - страна полностью свободная от незаконного оборота наркотиков , посевов коки и производства кокаина".

