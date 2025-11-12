Мадуро утвердил закон о комплексной обороне Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал принятый парламентом закон о командовании комплексной обороны нации.

Как передает Report, об этом он сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Закон устанавливает создание в соответствии с конституцией страны командования комплексной обороны на национальном уровне, на уровне каждого штата и 335 муниципалитетов республики", - отметил Мадуро.

По его словам, перед командованием на всех уровнях "стоит задача подготовки Национальных боливарианских вооруженных сил к действиям в любых условиях". Он подчеркнул, что с момента подписания закона командования комплексной обороны должны быть сформированы и приступить к работе по всей территории страны.

Мадуро пояснил, что в рамках развития оборонительной доктрины была выработана концепция комплексной обороны, направленная на сохранение мира, всестороннее развитие нации и охватывающая различные формы борьбы республики. Он добавил, что венесуэльский народ "должен принять концепцию комплексной обороны, чтобы гарантировать свои конституционные права".

Н. Мадуро также напомнил, что Венесуэла сталкивается с самой серьезной за последние 100 лет угрозой вторжения со стороны США. Ранее он заявлял, что Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. По сообщениям, ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку и более 16 тысяч военнослужащих, уничтожая в международных водах скоростные лодки, экипажи которых обвиняются в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.