Мадуро: У Венесуэлы есть 5 тысяч комплексов "Игла" на ключевых позициях ПВО

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 08:09
    Вооруженные силы Венесуэлы имеют на ключевых позициях ПВО 5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", заявил президент республики Николас Мадуро.

    Как передает Report, об этом сообщает государственный телеканал VTV.

    Он подчеркнул, что военные всего мира осведомлены о возможностях комплекса "Игла-С". Венесуэла обладает 5 тысячами таких ПЗРК на ключевых позициях противовоздушной обороны для обеспечения мира, стабильности и спокойствия Боливарианской республики.

    Мадуро указал, что тысячи подготовленных операторов ПЗРК могут занять удобные для ПВО позиции по всей территории страны. Это обеспечит "неприступность Родины" и никто не сможет "лезть" на ее территорию.

