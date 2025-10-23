Мадуро: У Венесуэлы есть 5 тысяч комплексов "Игла" на ключевых позициях ПВО

Вооруженные силы Венесуэлы имеют на ключевых позициях ПВО 5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", заявил президент республики Николас Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает государственный телеканал VTV.

Он подчеркнул, что военные всего мира осведомлены о возможностях комплекса "Игла-С". Венесуэла обладает 5 тысячами таких ПЗРК на ключевых позициях противовоздушной обороны для обеспечения мира, стабильности и спокойствия Боливарианской республики.

Мадуро указал, что тысячи подготовленных операторов ПЗРК могут занять удобные для ПВО позиции по всей территории страны. Это обеспечит "неприступность Родины" и никто не сможет "лезть" на ее территорию.