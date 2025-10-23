İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 08:36
    Maduro: Venesuelanın əsas hava müdafiəsi mövqelərində 5 min İqla raket kompleksi var

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ölkənin silahlı qüvvələrinin əsas hava müdafiəsi mövqelərində 5 min "İqla-S" daşınan zenit-raket kompleksi (DZRK) yerləşdirdiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə VTV dövlət televiziyası məlumat yayıb.

    O, "İqla-S" kompleksinin imkanları haqqında dünyanın bütün hərbi qüvvələrinin məlumatlı olduğunu vurğulayıb.

    Venesuela Bolivar Respublikasının sülhünü, sabitliyini və əmin-amanlığını təmin etmək üçün hava müdafiəsinin əsas mövqelərində 5 min belə DZRK-ya malikdir.

    Maduro qeyd edib ki, minlərlə hazırlıqlı DZRK operatoru ölkənin bütün ərazisi boyunca hava müdafiəsi üçün əlverişli mövqeləri tuta bilərlər. Maduroya görə, bu, "Vətənin alınmazlığı"nı təmin edəcək və heç kəs onun ərazisinə "girmək" imkanına malik olmayacaq.

