Мадуро: США должны отказаться от планов насильственной смены режима в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна находится в состоянии невооруженной борьбы, но "если понадобится", они применят оружие.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, таким образом глава Боливарианской республики ответил на угрозу президента США Дональда Трампа.

"Мы сторонники мира, но в то же время мы боевая нация. Никто – ни сегодня, ни в будущем не сможет поработить нас. США должны отказаться от планов насильственной смены режима в Венесуэле. Если будет нападение, наш народ перейдет к этапу вооруженной борьбы на национальном, местном и региональном уровнях планомерно и организованно", – отметил Мадуро.

Подчеркнув, что они всегда открыты для диалога и переговоров при условии уважения к венесуэльскому народу, президент заявил: "Территориальные воды Венесуэлы в Карибском море принадлежат народу. Заговоры, угрозы, перевороты и вмешательства не должны возвращаться в Карибский бассейн и Южную Америку".

Ранее Трамп заявил, что США будут сбивать военные самолеты Венесуэлы, если те будут создавать угрозы американским ВМС. При этом глава Белого дома опроверг планы Вашингтона о насильственной смене власти в Каракасе.