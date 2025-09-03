    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Мадуро: США атакуют Венесуэлу под надуманным предлогом для захвата ресурсов

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 07:53
    Мадуро: США атакуют Венесуэлу под надуманным предлогом для захвата ресурсов

    США атакуют Венесуэлу под надуманным предлогом, чтобы захватить природные богатства страны и не допустить независимого развития республики.

    Как передает Report, об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

    "Империализм направляет [к берегам Венесуэлы] восемь военных кораблей, атомную подводную лодку, нацеливает на нас 1 200 ракет под надуманным предлогом, в который никто не верит, в том числе американская молодежь не верит в ложь [госсекретаря США] Марко Рубио", - заявил Мадуро. Он считает, что Рубио "управляет Белым домом, мафией Майами и хочет запятнать кровью имя президента [США] Дональда Трампа".

    Мадуро заявил, что США намереваются бесплатно получить венесуэльскую нефть, газ, золото, другие полезные ископаемые. Мадуро считает, что главная цель агрессии - "покончить с самым крупным проектом развития в Латинской Америке, проектом великого освободителя Симона Боливара <…> и положить конец примеру, который подает Венесуэла".

    Мадуро подчеркнул, что США не удастся добиться поставленной цели и в "суверенной Венесуэле будут царить мир, равенство, демократия и свобода".

    Венесуэла Николас Мадуро США
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Maduro: ABŞ Venesuelaya əsassız bəhanə ilə hücum edərək ölkənin resurslarını ələ keçirmək istəyir

    Последние новости

    07:53

    Мадуро: США атакуют Венесуэлу под надуманным предлогом для захвата ресурсов

    Другие страны
    07:11

    Китай впервые продемонстрировал свою ядерную триаду

    Другие страны
    06:47

    Президент Ильхам Алиев посмотрел в Пекине парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне

    Внешняя политика
    06:41

    В Турции девять полицейских отравились неизвестным веществом

    Другие
    06:07

    Си Цзиньпин: Только равноправие между странами обеспечит общую безопасность

    Другие страны
    05:28

    Гендиректор McDonald's: популярность американских брендов за рубежом снизилась

    Другие страны
    04:50

    Конгресс США опубликовал материалы по делу Эпштейна

    Другие страны
    04:16

    Великобритания запретит продажу энергетиков детям младше 16 лет

    Другие страны
    03:44

    Лавров: США прилагают активные дипломатические усилия по Украине

    В регионе
    Лента новостей