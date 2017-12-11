 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мадуро решил отстранить оппозицию от президентских выборов

    Данное решение были принято, так как ранее партии бойкотировали муниципальные выборы в стране

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиционные партии не смогут участвовать в президентских выборах.

    Как передает Report со ссылкой на RT, данное решение были принято, так как ранее партии бойкотировали муниципальные выборы в стране.

    “Если они не хотят выборов, что они тогда делают? Какая ещё может быть альтернатива?” — заявил глава государства.

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в рамках начинающихся переговоров с представителями оппозиции планирует потребовать, чтобы они способствовали отмене санкций США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi