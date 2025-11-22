Мадуро призвал студентов Венесуэлы и США выступить против войны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал студенческие движения Боливарианский Республики и США объединиться и выступить против войны в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Как передает Report, об этом Н. Мадуро заявил в выступлении перед студентами у президентского дворца Мирафлорес. Трансляцию вел телеканал Venezolana de Televisión.

"Я поручаю венесуэльским студенческим бригадам, выступающим за мир, связаться со студенческим движением и студентами Соединенных Штатов и сказать им - остановите войну, нет войне, Венесуэла хочет мира", - отметил он.

Президент предложил "объединить студенческое движение американских университетов с венесуэльским студенческим движением и единым голосом сказать: Нет войне, да миру!". Этот лозунг Мадуро провозгласил на английском языке. Президент подчеркнул необходимость предотвратить войну в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Венесуэльский лидер поручил студенческим бригадам создать сеть общения со студентами США и всего мира. Он подчеркнул также, что республика занимает первое место в Латинской Америке и Карибском бассейне по показателям числа студентов на душу населения. 21 ноября в Венесуэле отмечали День студента.