    Мадуро призвал студентов Венесуэлы и США выступить против войны

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 04:24
    Мадуро призвал студентов Венесуэлы и США выступить против войны

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал студенческие движения Боливарианский Республики и США объединиться и выступить против войны в Латинской Америке и Карибском бассейне.

    Как передает Report, об этом Н. Мадуро заявил в выступлении перед студентами у президентского дворца Мирафлорес. Трансляцию вел телеканал Venezolana de Televisión.

    "Я поручаю венесуэльским студенческим бригадам, выступающим за мир, связаться со студенческим движением и студентами Соединенных Штатов и сказать им - остановите войну, нет войне, Венесуэла хочет мира", - отметил он.

    Президент предложил "объединить студенческое движение американских университетов с венесуэльским студенческим движением и единым голосом сказать: Нет войне, да миру!". Этот лозунг Мадуро провозгласил на английском языке. Президент подчеркнул необходимость предотвратить войну в Латинской Америке и Карибском бассейне.

    Венесуэльский лидер поручил студенческим бригадам создать сеть общения со студентами США и всего мира. Он подчеркнул также, что республика занимает первое место в Латинской Америке и Карибском бассейне по показателям числа студентов на душу населения. 21 ноября в Венесуэле отмечали День студента.

