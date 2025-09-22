Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Мадуро предложил Трампу возобновить прямой диалог

    Другие страны
    22 сентября, 2025
    • 06:07
    Мадуро предложил Трампу возобновить прямой диалог

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу возобновить прямой диалог для урегулирования разногласий между двумя странами.

    Как передает Report, об этом говорится в направленном Трампу 6 сентября письме венесуэльского лидера, которое было опубликовано в Telegram-канале министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса.

    "В течение первых месяцев вашего второго президентского срока мы всегда стремились к прямому общению, чтобы рассмотреть и решить любые вопросы, возникающие между нашими двумя правительствами", - отметил президент. В письме он предложил поддерживать "прямую и откровенную коммуникацию" между Каракасом и Вашингтоном "для урегулирования любых разногласий".

    Президент Венесуэлы отверг обвинения высшей власти страны в связях с наркотрафиком, назвал их "абсолютно ложными" и "худшими из фейковых новостей, направленных против Венесуэлы, чтобы оправдать эскалацию вооруженного конфликта". В подтверждение своей позиции Мадуро привел данные ООН и других международных организаций, которые свидетельствуют о том, что Венесуэла не является страной-производителем наркотиков и борется с незаконным оборотом наркотиков на границе с Колумбией.

    "Венесуэла - это территория, свободная от производства наркотиков, и страна, не имеющая отношения к наркобизнесу благодаря усилиям полицейских и вооруженных сил", - написал он.

    Мадуро выразил признательность Трампу за усилия по прекращению конфликтов в различных регионах мира и призвал США гарантировать сохранение мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.

