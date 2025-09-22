İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Maduro Trampa birbaşa dialoqu bərpa etmək təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2025
    • 06:52
    Maduro Trampa birbaşa dialoqu bərpa etmək təklifini irəli sürüb

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro amerikalı həmkarı Donald Trampa iki ölkə arasındakı fikir ayrılıqlarının həlli üçün birbaşa dialoqu bərpa etmək təklifini irəli sürüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Venesuela liderinin sentyabrın 6-da Trampa göndərdiyi, Venesuelanın informasiya və kommunikasiyalar naziri Freddi Ninesin teleqram kanalında dərc etdiyi məktubda bildirilir.

    "Sizin ikinci prezidentlik müddətinizin ilk aylarında biz həmişə iki hökumətimiz arasında yaranan hər hansı məsələləri nəzərdən keçirmək və onların həlli üçün birbaşa əlaqə saxlamağa çalışmışıq", - Prezident qeyd edib. O, məktubda istənilən fikir ayrılıqlarının həlli üçün Karakas və Vaşinqton arasında birbaşa və açıq ünsiyyət saxlamağı təklif edib.

    Maduro ölkənin yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı narkotik alveri ilə bağlı ittihamları rədd edərək, onları tamamilə yalan və silahlı münaqişənin genişlənməsinə haqq qazandırmaq üçün Venesuelaya qarşı yönəlmiş ən pis saxta xəbərlər adlandırıb. Maduro öz mövqeyini dəstəkləmək üçün BMT və digər beynəlxalq təşkilatlardan Venesuelanın narkotik istehsal edən ölkə olmadığını və Kolumbiya ilə sərhəddə narkotik ticarəti ilə mübarizə apardığını göstərən məlumatlara istinad edib.

    "Venesuela narkotik istehsalından azad ərazidir, polis və hərbi qüvvələrinin səyləri sayəsində narkotik ticarəti ilə əlaqəsi olmayan bir ölkədir", - o yazıb.

    Maduro dünyanın müxtəlif bölgələrində münaqişələrə son qoymaq səylərinə görə Trampa minnətdarlığını bildirib, ABŞ-ni Latın Amerikası və Karib hövzəsində sülhə zəmanət verməyə çağırıb.

    Nikolas Maduro Donald Tramp məktub
    Мадуро предложил Трампу возобновить прямой диалог

    Son xəbərlər

    07:53
    Foto

    ABŞ-də "Akademiya və innovasiya mentorluğu layihələri" təşəbbüsü təqdim olunub

    Diaspor
    07:31

    "Raqasa" tayfunu Çinə doğru irəliləyir

    Digər ölkələr
    06:52

    Maduro Trampa birbaşa dialoqu bərpa etmək təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    06:28

    KXDR lideri: Gizli silah hazırlamışıq

    Digər ölkələr
    06:08

    Kim Çen In: KXDR və Cənubi Koreyanın birləşməsi mümkün deyil

    Digər ölkələr
    05:48

    ABŞ hərbçiləri Dominikan sahillərində narkotik yüklü qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    05:32

    Tramp: Kirkdən fərqli olaraq rəqiblərimə nifrət edirəm

    Digər ölkələr
    04:50

    Türkiyədə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    04:13

    Səudiyyə Ərəbistanı Yəmənə 368 milyon dollarlıq iqtisadi yardım ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti