Maduro Trampa birbaşa dialoqu bərpa etmək təklifini irəli sürüb
- 22 sentyabr, 2025
- 06:52
Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro amerikalı həmkarı Donald Trampa iki ölkə arasındakı fikir ayrılıqlarının həlli üçün birbaşa dialoqu bərpa etmək təklifini irəli sürüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Venesuela liderinin sentyabrın 6-da Trampa göndərdiyi, Venesuelanın informasiya və kommunikasiyalar naziri Freddi Ninesin teleqram kanalında dərc etdiyi məktubda bildirilir.
"Sizin ikinci prezidentlik müddətinizin ilk aylarında biz həmişə iki hökumətimiz arasında yaranan hər hansı məsələləri nəzərdən keçirmək və onların həlli üçün birbaşa əlaqə saxlamağa çalışmışıq", - Prezident qeyd edib. O, məktubda istənilən fikir ayrılıqlarının həlli üçün Karakas və Vaşinqton arasında birbaşa və açıq ünsiyyət saxlamağı təklif edib.
Maduro ölkənin yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı narkotik alveri ilə bağlı ittihamları rədd edərək, onları tamamilə yalan və silahlı münaqişənin genişlənməsinə haqq qazandırmaq üçün Venesuelaya qarşı yönəlmiş ən pis saxta xəbərlər adlandırıb. Maduro öz mövqeyini dəstəkləmək üçün BMT və digər beynəlxalq təşkilatlardan Venesuelanın narkotik istehsal edən ölkə olmadığını və Kolumbiya ilə sərhəddə narkotik ticarəti ilə mübarizə apardığını göstərən məlumatlara istinad edib.
"Venesuela narkotik istehsalından azad ərazidir, polis və hərbi qüvvələrinin səyləri sayəsində narkotik ticarəti ilə əlaqəsi olmayan bir ölkədir", - o yazıb.
Maduro dünyanın müxtəlif bölgələrində münaqişələrə son qoymaq səylərinə görə Trampa minnətdarlığını bildirib, ABŞ-ni Latın Amerikası və Karib hövzəsində sülhə zəmanət verməyə çağırıb.