    Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в Венесуэле в случае нападения США

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 04:43
    Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в Венесуэле в случае нападения США

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в стране в случае вооруженного нападения США.

    Как передает Report, об этом на встрече Национального совета за суверенитет и мир с дипломатическим корпусом сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес, трансляцию ее выступления вел телеканал Venezolana de Televisión.

    "Указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики", - отметила Родригес.

    Она указала, что документ немедленно вступит в силу, если "вооруженные силы Соединенных Штатов осмелятся совершить агрессию против Венесуэлы".

    Родригес сообщила, что документ предоставляет главе государства "особые полномочия, как это предусмотрено конституцией, для мобилизации Национальных боливарианских вооруженных сил республики на всей территории страны, чтобы немедленно взять под военный контроль инфраструктуру, общественные службы, нефтегазовую и другие отрасли промышленности".

    В случае нападения введутся в действие также планы по обеспечению безопасности граждан, призыву ополченцев и резервистов, по защите сухопутных, морских и воздушных границ, обеспечению территориальной целостности страны и защите населения, отметила исполнительный вице-президент.

