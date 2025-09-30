Maduro ABŞ-nin hücum edəcəyi təqdirdə fövqəladə vəziyyət haqqında fərman imzalayıb
- 30 sentyabr, 2025
- 05:28
Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ABŞ-nin silahlı hücum edəcəyi təqdirdə ölkədə fövqəladə vəziyyətin elan olunması haqqında fərman imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Bolivar Respublikasının icraçı vitse-prezidenti Delsi Rodriqes Suverenlik və Sülh üzrə Milli Şuranın diplomatik korpusunun üzləri ilə görüşündə bildirib.
"Fövqəladə vəziyyət haqqında fərman respublikamızın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, müstəqilliyini və həyati strateji maraqlarını müdafiə etməyə yönəlib", - Rodriqes qeyd edib.
O, qeyd edib ki, ABŞ-nin Silahlı Qüvvələri Venesuelaya təcavüz etməyə cəsarət etsə sənəd dərhal qüvvəyə minəcək.
Rodriqesin sözlərinə görə, sənəd dövlət başçısına Konstitusiyada nəzərdə tutulduğu kimi, infrastruktura, ictimai xidmətlərə, neft-qaz sənayesinə və digər sektorlara dərhal hərbi nəzarəti ələ keçirmək üçün milli Bolivar Respublikasının Silahlı Qüvvələrini bütün ölkə üzrə səfərbər etmək üçün xüsusi səlahiyyətlər verir.
İcraçı vitse-prezident qeyd edib ki, hücum zamanı vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, silahlı birləşmələrin və ehtiyatda olan hərbçilərin orduya çağırılması, quru, dəniz və hava sərhədlərinin mühafizəsi, ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunması, əhalinin müdafiəsi ilə bağlı planlar da həyata keçiriləcək.