Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в республике.
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Трансляцию из избиркома вели все венесуэльские телеканалы.
Аморосо обнародовал первый бюллетень НИС, согласно которому после подсчета 80% голосов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2% проголосовавших.
За главного соперника Мадуро, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 4 445 978 избирателей, или 44,2% проголосовавших, за остальных восемь участников выборов проголосовали в совокупности 4,6% избирателей.