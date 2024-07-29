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Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в республике.
Другие страны
29 июля 2024 г. 08:50
Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле
Николас Мадуро

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в республике.

Как передает Report, об этом по итогам голосования сообщил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо.

Трансляцию из избиркома вели все венесуэльские телеканалы.

Аморосо обнародовал первый бюллетень НИС, согласно которому после подсчета 80% голосов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2% проголосовавших.

За главного соперника Мадуро, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 4 445 978 избирателей, или 44,2% проголосовавших, за остальных восемь участников выборов проголосовали в совокупности 4,6% избирателей.

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Версия на азербайджанском языке Maduro Venesuelada keçirilən prezident seçkilərində qalib gəlir

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