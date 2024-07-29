Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в республике.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в республике.

Как передает Report , об этом по итогам голосования сообщил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо.

Трансляцию из избиркома вели все венесуэльские телеканалы.

Аморосо обнародовал первый бюллетень НИС, согласно которому после подсчета 80% голосов Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя, или 51,2% проголосовавших.

За главного соперника Мадуро, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 4 445 978 избирателей, или 44,2% проголосовавших, за остальных восемь участников выборов проголосовали в совокупности 4,6% избирателей.