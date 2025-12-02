Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Мадуро объявил состав нового политбюро правящей партии Венесуэлы

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 06:26
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового политического бюро правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ).

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión, выступая на многотысячном митинге в центре Каракаса, Мадуро заявил:

    "Я назначаю политическое бюро из 12 соотечественников, которые возьмут на себя руководство на самом высоком уровне политическими и социальными силами боливарианской революции, оказывая мне содействие как главнокомандующему этой революции".

    В состав нового высшего партийного органа вошли высокопоставленные представители ЕСПВ и кабинета министров Венесуэлы. Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо сохранил пост генерального секретаря партии. Его заместителем по вопросам пропаганды и контрпропаганды назначен спикер парламента Хорхе Родригес.

    Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила секретариат производства и финансов, Таня Диас – международный секретариат, а Франсиско Амельяч – секретариат по вопросам безопасности и обороны. Жена президента Венесуэлы Силия Флорес стала руководителем секретариата стратегии.

