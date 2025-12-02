Мадуро объявил состав нового политбюро правящей партии Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового политического бюро правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ).

Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión, выступая на многотысячном митинге в центре Каракаса, Мадуро заявил:

"Я назначаю политическое бюро из 12 соотечественников, которые возьмут на себя руководство на самом высоком уровне политическими и социальными силами боливарианской революции, оказывая мне содействие как главнокомандующему этой революции".

В состав нового высшего партийного органа вошли высокопоставленные представители ЕСПВ и кабинета министров Венесуэлы. Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо сохранил пост генерального секретаря партии. Его заместителем по вопросам пропаганды и контрпропаганды назначен спикер парламента Хорхе Родригес.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила секретариат производства и финансов, Таня Диас – международный секретариат, а Франсиско Амельяч – секретариат по вопросам безопасности и обороны. Жена президента Венесуэлы Силия Флорес стала руководителем секретариата стратегии.