Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Венесуэле

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 06:07
    Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Венесуэле

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Боливарианской Республике, чтобы завладеть ее природными ресурсами.

    Как передает Report, выступление главы государства транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

    "Разработан имперский план по смене режима в Венесуэле, чтобы установить марионеточное правительство Соединенных Штатов и украсть наши крупнейшие в мире запасы нефти, четвертые в мире запасы газа и первые - запасы золота", - заявил Мадуро

    Он указал, что в этих целях США сосредоточили в Карибском море военные корабли, атомную подводную лодку и выдвигают против Венесуэлы ложные обвинения. Президент подчеркнул, что "ООН, Европейский союз, Всемирная таможенная организация и Управление по борьбе с распространением наркотиков США (DEA) уже опровергли обвинения Венесуэлы [в нароктрафике]".

    Венесуэльский лидер отметил, что даже в "США никто не верит в ложь, которую говорят обо мне и Венесуэле". Президент заявил, что Вашингтон не добьется поставленной цели и Венесуэла останется "независимой, свободной и мирной страной".

    Николас Мадуро Венесуэла США
    Maduro ABŞ-ni Venesuelada kukla dövlət qurmaq cəhdində ittiham edib

    Последние новости

    06:07

    Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Венесуэле

    Другие страны
    05:36

    ООН: Более миллиона человек стали переселенцами из-за войны в Газе

    Другие страны
    05:22

    СМИ: Трамп отказался предоставить Тайваню военную помощь на $400 млн

    Другие страны
    04:50

    Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников

    Другие страны
    04:13

    В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинциях

    В регионе
    03:45

    Британская разведка будет нанимать агентов в даркнете через собственный портал

    Другие страны
    03:09

    WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

    Другие страны
    02:37

    В США отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

    Другие страны
    02:21

    Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

    Другие страны
    Лента новостей