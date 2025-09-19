Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Боливарианской Республике, чтобы завладеть ее природными ресурсами.

Как передает Report, выступление главы государства транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Разработан имперский план по смене режима в Венесуэле, чтобы установить марионеточное правительство Соединенных Штатов и украсть наши крупнейшие в мире запасы нефти, четвертые в мире запасы газа и первые - запасы золота", - заявил Мадуро

Он указал, что в этих целях США сосредоточили в Карибском море военные корабли, атомную подводную лодку и выдвигают против Венесуэлы ложные обвинения. Президент подчеркнул, что "ООН, Европейский союз, Всемирная таможенная организация и Управление по борьбе с распространением наркотиков США (DEA) уже опровергли обвинения Венесуэлы [в нароктрафике]".

Венесуэльский лидер отметил, что даже в "США никто не верит в ложь, которую говорят обо мне и Венесуэле". Президент заявил, что Вашингтон не добьется поставленной цели и Венесуэла останется "независимой, свободной и мирной страной".