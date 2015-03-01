Мадуро назвал Буша-младшего "террористом" и запретил въезд в Венесуэлу

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ряд политических деятелей США, в частности Джордж Буш-младший, не смогут въехать в Венесуэлу, так как они нарушают права человека и являются террористами.

"Ряд политических руководителей из США, которые нарушали права человека бомбардировками в таких странах, как Сирия, Ирак и Афганистан, не смогут въехать в Венесуэлу, так как они - террористы", - цитирует выступление Мадуро Report со ссылкой на ТАСС.

Среди этих лидеров, по словам венесуэльского президента — Джордж Буш-младший, бывший вице-президент США Дик Чейни, конгрессмены-республиканцы Боб Мелендес и Марко Рубио.

Ранее Мадуро объявил о введении обязательных виз для всех американцев, прибывающих в Венесуэлу.