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    Мадуро назвал Буша-младшего "террористом" и запретил въезд в Венесуэлу

    Президент Венесуэлы заявил, что ряд политических деятелей из США должны быть названы террористами

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ряд политических деятелей США, в частности Джордж Буш-младший, не смогут въехать в Венесуэлу, так как они нарушают права человека и являются террористами.

    "Ряд политических руководителей из США, которые нарушали права человека бомбардировками в таких странах, как Сирия, Ирак и Афганистан, не смогут въехать в Венесуэлу, так как они - террористы", - цитирует выступление Мадуро Report со ссылкой на ТАСС.

    Среди этих лидеров, по словам венесуэльского президента — Джордж Буш-младший, бывший вице-президент США Дик Чейни, конгрессмены-республиканцы Боб Мелендес и Марко Рубио.

    Ранее Мадуро объявил о введении обязательных виз для всех американцев, прибывающих в Венесуэлу. 

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