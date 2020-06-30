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Мадуро дал 72 часа, чтобы посол ЕС покинула Венесуэлу

​Мадуро дал 72 часа, чтобы посол ЕС покинула Венесуэлу

Глава представительства Евросоюза в Венесуэле Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Николас Мадуро.

В ходе выступления, которое транслировалось в Twitter, он раскритиковал решение расширить санкционный список ЕС в отношении ряда венесуэльских чиновников.

"Я решил дать послу ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну. Хватит колониализма со стороны Европы", - сказал он.

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