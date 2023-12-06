Мадуро анонсировал создание нового штата в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо.
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Мадуро также объявил о немедленном старте плана социальной помощи жителям этих земель, проведении переписи и выдаче документов.
"Одна из главных целей органического закона о защите Гайана-Эссекибо - воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы", - сказал Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства.
Венесуэльский лидер подчеркнул, что парламентариям следует принять "хороший, красивый закон" после длительных консультаций.
Напомним, что в Венесуэле 3 декабря прошел референдум о присоединении почти двух третей территории соседней Гайаны. Подавляющее большинство венесуэльцев высказались в поддержку такого решения.
За включение в состав Венесуэлы богатого нефтью региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки высказались 95% участников референдума.
Территория расположена к западу от одноименной реки Эссекибо. Общая площадь региона составляет 160 тысяч квадратных метров, он занимает три четверти Гайаны и находится под ее управлением.
О принадлежности этого региона две страны спорят уже больше века.