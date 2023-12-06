Мадуро анонсировал создание нового штата в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в рамках этого закона в составе Венесуэлы возникнет новый штат.

Мадуро также объявил о немедленном старте плана социальной помощи жителям этих земель, проведении переписи и выдаче документов.

"Одна из главных целей органического закона о защите Гайана-Эссекибо - воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы", - сказал Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что парламентариям следует принять "хороший, красивый закон" после длительных консультаций.

Напомним, что в Венесуэле 3 декабря прошел референдум о присоединении почти двух третей территории соседней Гайаны. Подавляющее большинство венесуэльцев высказались в поддержку такого решения.

За включение в состав Венесуэлы богатого нефтью региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки высказались 95% участников референдума.

Территория расположена к западу от одноименной реки Эссекибо. Общая площадь региона составляет 160 тысяч квадратных метров, он занимает три четверти Гайаны и находится под ее управлением.

О принадлежности этого региона две страны спорят уже больше века.