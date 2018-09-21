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    Мадуро анонсировал применение криптовалюты "петро" в международных расчетах

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что с 1 октября этого года криптовалюта "петро" будет применяться при проведении международных расчетов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

    "C 1 октября "петро" выходит на улицы, чтобы стать средством для товарообмена, покупки и конвертируемой валютой для всего мира", — заявил Мадуро.

    Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Ранее Мадуро определил стоимость одного "петро" в 60 долларов, или 3,6 тысячи новых боливаров.

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