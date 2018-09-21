Мадуро анонсировал применение криптовалюты "петро" в международных расчетах

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что с 1 октября этого года криптовалюта "петро" будет применяться при проведении международных расчетов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

"C 1 октября "петро" выходит на улицы, чтобы стать средством для товарообмена, покупки и конвертируемой валютой для всего мира", — заявил Мадуро.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Ранее Мадуро определил стоимость одного "петро" в 60 долларов, или 3,6 тысячи новых боливаров.