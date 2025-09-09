ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 15:58
    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Испания запретила въезд в страну двух израильским чиновникам - министру национальной безопасности  Итамару Бен-Гвиру и министру финансов Бецалелю Смотричу.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции во вторник.

    Этот шаг был предпринят после того, как Израиль объявил о введении санкций против двух испанских министров и обвинил правительство Испании в проведении антиизраильской политики.

    Министерство иностранных дел Испании также отозвало своего посла из Израиля для консультаций в связи с обвинениями в антисемитизме.

