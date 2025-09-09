Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

Испания запретила въезд в страну двух израильским чиновникам - министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру и министру финансов Бецалелю Смотричу.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции во вторник.

Этот шаг был предпринят после того, как Израиль объявил о введении санкций против двух испанских министров и обвинил правительство Испании в проведении антиизраильской политики.

Министерство иностранных дел Испании также отозвало своего посла из Израиля для консультаций в связи с обвинениями в антисемитизме.