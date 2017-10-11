Мадрид потребовал прояснить вопрос о независимости Каталонии до 16 октября

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Правительство Испании потребовало от главы женералитета Карлеса Пучдемона до понедельника, 16 октября, прояснить, была ли провозглашена независимость Каталонии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает испанское агентство Efe.

Если до четверга, 19 октября, он не откажется от провозглашения независимости, то будет задействована 155 статья Конституции Испании, которая предполагает приостановку самоуправления автономного сообщества.

Обе даты фигурируют в запросе, принятом в среду утром на заседании Совета министров Испании, который уже передан в женералитет, сообщает агентство.