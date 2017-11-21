Мьянма отказалась от расследования ситуации вокруг рохинджа со стороны ЕС

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Власти Мьянмы отказались от предложения Евросоюза провести независимое расследование ситуации на западе страны, где проживает меньшинство рохинджа-мусульман.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан по итогам состоявшейся в Мьянме 13-й встрече глав МИД Азия-Европа.

"На встрече звучали подобные предложения, однако государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи заверила, что выполняются данные ранее рекомендации международного сообщества по ситуации вокруг рохинджа. Кроме того, местная специальная комиссия проводит необходимые следственные действия", - заявил В. Балакришнан.

По его словам, правительству Мьянмы необходимо оказать поддержку в сложившейся "очень трудной ситуации".

"А ключевым вопросом должно стать прекращение насилия", - сказал глава МИД.