Люксембург усиливает меры безопасности на фоне обнаружения беспилотников
- 20 сентября, 2026
- 17:13
Люксембург разворачивает дополнительные средства обнаружения беспилотников для усиления мониторинга воздушного пространства.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении правительства страны.
"Для усиления возможностей мониторинга и анализа воздушного пространства были развернуты дополнительные средства обнаружения, в том числе предоставленные иностранными партнерами", - следует из сообщения.
Данное решение было принято на фоне сообщений об обнаружении в воздушном пространстве страны нескольких дронов, в связи в чем в пятницу приостанавливалась работа аэропорта Люксембурга.
Премьер-министр страны Люк Фриден подтвердил данную информацию в беседе с журналистами, подчеркнув, что Люксембург впервые сталкивается с подобными угрозами. "Мы наблюдали это в течение последних нескольких дней, что и привело к принятию мер предосторожности прошлой ночью", - сказал он.