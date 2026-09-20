Люксембург усиливает меры безопасности на фоне обнаружения беспилотников

Люксембург разворачивает дополнительные средства обнаружения беспилотников для усиления мониторинга воздушного пространства.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении правительства страны.

"Для усиления возможностей мониторинга и анализа воздушного пространства были развернуты дополнительные средства обнаружения, в том числе предоставленные иностранными партнерами", - следует из сообщения.

Данное решение было принято на фоне сообщений об обнаружении в воздушном пространстве страны нескольких дронов, в связи в чем в пятницу приостанавливалась работа аэропорта Люксембурга.

Премьер-министр страны Люк Фриден подтвердил данную информацию в беседе с журналистами, подчеркнув, что Люксембург впервые сталкивается с подобными угрозами. "Мы наблюдали это в течение последних нескольких дней, что и привело к принятию мер предосторожности прошлой ночью", - сказал он.