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    Люксембург усиливает меры безопасности на фоне обнаружения беспилотников

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 17:13
    Люксембург усиливает меры безопасности на фоне обнаружения беспилотников

    Люксембург разворачивает дополнительные средства обнаружения беспилотников для усиления мониторинга воздушного пространства.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении правительства страны.

    "Для усиления возможностей мониторинга и анализа воздушного пространства были развернуты дополнительные средства обнаружения, в том числе предоставленные иностранными партнерами", - следует из сообщения.

    Данное решение было принято на фоне сообщений об обнаружении в воздушном пространстве страны нескольких дронов, в связи в чем в пятницу приостанавливалась работа аэропорта Люксембурга.

    Премьер-министр страны Люк Фриден подтвердил данную информацию в беседе с журналистами, подчеркнув, что Люксембург впервые сталкивается с подобными угрозами. "Мы наблюдали это в течение последних нескольких дней, что и привело к принятию мер предосторожности прошлой ночью", - сказал он.

    Люксембург Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Lüksemburq dron aşkarlanması fonunda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir

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