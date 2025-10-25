Львов частично остался без воды из-за масштабной аварии

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 25 октября, 2025
    • 22:33
    Во Львове на западе Украины из-за масштабного прорыва магистральных труб без водоснабжения остались около 50 тыс. абонентов.

    Как передает Report, об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.

    "Около 50 тыс. абонентов сейчас без воды. В чем проблема? Когда была запущена вода после предыдущей аварии, произошел прорыв из-за того, что есть старые трубы", - сказал он.

    Чиновник отметил, что для замены всех устаревших труб необходимо 10 млрд гривен ($238,7 млн), которых нет в городском бюджете.

    По данным Львовводоканала, авария стала крупнейшей за последние десятилетия. Сначала речь шла об аварии на магистральном водопроводе диаметром 600 мм в селе Домажир, из-за чего 13 населенных пунктов возле Львова, а также ряд улиц в областном центре остались без водоснабжения. После ремонта некоторые населенные пункты получили воду, однако произошло еще несколько аварий.

    Утром 25 октября коммунальщики завершили очередной ремонт и начали постепенно наполнять систему после аварии, из-за которой более 30 км магистралей и большие резервуары были полностью опустошены.

    Однако в ходе этого процесса произошел новый прорыв магистрального водопровода возле села Домажир, что повлекло за собой падение давления на насосных станциях.

    На предприятии заявили, что с подобными ситуациями еще не сталкивались.

    "Мы вынуждены признать: "Львовводоканал" столкнулся с самым масштабным вызовом для системы водоснабжения города за последние десятилетия. Ситуации, когда часть города оставалась без воды в течение трех суток, а повторные аварии не позволяли стабилизировать подачу, не помнят даже ветераны предприятия", – говорится в сообщении.

    Коммунальщики добавили, что водовозки будут работать, пока не будет восстановлено централизованное водоснабжение.

