    Лувр в четвертый раз закрылся для посетителей из-за забастовки

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 18:21
    Лувр в четвертый раз закрылся для посетителей из-за забастовки

    Парижский музей Лувр в четвертый раз закрылся в понедельник для посетителей в связи с начатой в середине декабря забастовкой сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба музея.

    "В связи с забастовкой музей Лувр сегодня закрыт в исключительном порядке", - говорится в заявлении.

    Напомним, что акции работников начались 15 декабря, и с тех пор Лувр уже четыре раза не смог принять посетителей и еще несколько раз открывался лишь частично. Забастовка проходит на фоне ряда проблем, с которыми музей столкнулся в прошлом году.

    В ноябре 2025 года Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности пока так и не были найдены.

    Франция Лувр сотрудники забастовка
    Лента новостей