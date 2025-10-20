Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Лувр после ограбления будет закрыт 20 октября для посещения

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 13:24
    Лувр после ограбления будет закрыт 20 октября для посещения

    Музей Лувра все же не откроется в понедельник 20 октября, вопреки сделанному ранее пресс-службой объявлению.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Сообщается, что около 10 часов утра в музее объявили, что в понедельник он будет закрыт для посещения.

    Затем сотрудники музея за решеткой выставили объявление: "Музей Лувр сегодня будет закрыт по исключительным причинам. Средства за все брони на сегодняшнюю дату будут возвращены. Спасибо за понимание".

    Ранее сообщалось о том, что неизвестные лица похитили из музея Лувра драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины.

    Лувр Франция ограбление

    Последние новости

    13:52

    МВД Армении пригрозило уголовным наказанием за попытку помешать задержанию Гукасяна - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    13:40
    Фото

    Азербайджан стремится расширить партнерство с рядом финансовых институтов

    Финансы
    13:30

    Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

    В регионе
    13:27

    В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

    Другие
    13:24

    Лувр после ограбления будет закрыт 20 октября для посещения

    Другие страны
    13:13

    В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм

    Другие страны
    13:09

    "Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведя

    Происшествия
    13:04

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    12:57

    Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в Турцию

    Энергетика
    Лента новостей