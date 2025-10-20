Лувр после ограбления будет закрыт 20 октября для посещения

Музей Лувра все же не откроется в понедельник 20 октября, вопреки сделанному ранее пресс-службой объявлению.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сообщается, что около 10 часов утра в музее объявили, что в понедельник он будет закрыт для посещения.

Затем сотрудники музея за решеткой выставили объявление: "Музей Лувр сегодня будет закрыт по исключительным причинам. Средства за все брони на сегодняшнюю дату будут возвращены. Спасибо за понимание".

Ранее сообщалось о том, что неизвестные лица похитили из музея Лувра драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины.