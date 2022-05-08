Лулу да Силву официально выдвинули в президенты Бразилии

Бразильская Партия трудящихся (PT) в субботу провела съезд, на котором официально выдвинула экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву (2003-2010) на пост главы государства на предстоящих в октябре всеобщих выборах.

Бразильская Партия трудящихся (PT) в субботу провела съезд, на котором официально выдвинула экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву (2003-2010) на пост главы государства на предстоящих в октябре всеобщих выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась в партийном аккаунте в Twitter.

"Трудный момент, который переживает наша страна, один из самых тяжелых в нашей истории, заставляет нас преодолевать возможные разногласия... Мы хотим объединить всех демократов, чтобы противостоять тоталитарной угрозе", - заявил бывший бразильский лидер, выступая на съезде в Сан-Паулу.

В своей речи лидер бразильских левых Лула да Силва заявил, что его основным соперником в борьбе за президентский пост является нынешний глава государства, консерватор Жаир Болсонару. По мнению экс-президента, Болсонару склонен к авторитарному стилю управления государством, угрожает сохранению демократических институтов. Кроме того, Лула да Силва называет оппонента некомпетентным в вопросах экономики, указывая на высокий уровень инфляции и безработицы. "Никогда еще выбор не был таким простым. Чтобы выйти из кризиса, Бразилии нужно снова стать нормальной страной", - подытожил 76-летний коммунист.

Напарником лидера PT, как и ожидалось, стал бывший губернатор Сан-Паулу, представитель Бразильской социалистической партии (PSB) Жералдо Алкмин. В 2006 году политик, стоявший также у истоков создания одной из самых крупных в стране Социал-демократической партии (PSDB), был оппонентом Лулы во втором туре президентских выборов, по итогам которых представитель PT был переизбран на второй срок. На выборах президента в 2018 году Алкмин занял четвертое место.

За свою умеренность политик в прошлом получил прозвище "шушу" (с порт. chuchu - чайот, распространенный в Бразилии плод тыквенного растения с невыразительным вкусом). "Кальмар (ставшая частью фамилии партийная кличка экс-президента, Lula, переводится с португальского языка как "кальмар" – ред.) с чайотом, уверен, станет настоящим хитом бразильской кулинарии", - пошутил Алкмин.

Отметим, что очередные всеобщие выборы, на которых гражданам южноамериканской республики предстоит, помимо президента, выбрать также депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября 2022 года, второй тур (при необходимости) состоится 30 октября. Согласно последним опросам, Лула да Силва имеет наивысшие шансы стать следующим главой государства.