Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидает
- 27 октября, 2025
- 10:24
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в понедельник, что президент США Дональд Трамп "гарантировал" достижение торгового соглашения между двумя странами в ходе недавней встречи двух лидеров.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом он заявил на брифинге в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии.
По словам Лулы, переговоры с Трампом прошли успешно и соглашение будет достигнуто "быстрее, чем кто-либо ожидает".
"Я сказал ему, что крайне важно учитывать опыт Бразилии как крупнейшей страны Южной Америки, как самой экономически важной страны, граничащей практически со всей Южной Америкой", - отметил президент.
Президент Бразилии выразил недовольство решением США ввести 50%-е пошлины на бразильские товары, назвав его ответной мерой на судебное преследование бывшего президента Жаира Болсонару.
Однако он отметил, что готов обсудить любой вопрос с Трампом, а также помочь Соединенным Штатам в вопросе Венесуэлы.
Напомним, что вчера президент Бразилии заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом были хорошими, стороны договорились начать обсуждение спорных торговых вопросов.