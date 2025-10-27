Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидает

Другие страны

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в понедельник, что президент США Дональд Трамп "гарантировал" достижение торгового соглашения между двумя странами в ходе недавней встречи двух лидеров.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом он заявил на брифинге в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии.

    По словам Лулы, переговоры с Трампом прошли успешно и соглашение будет достигнуто "быстрее, чем кто-либо ожидает".

    "Я сказал ему, что крайне важно учитывать опыт Бразилии как крупнейшей страны Южной Америки, как самой экономически важной страны, граничащей практически со всей Южной Америкой", - отметил президент.

    Президент Бразилии выразил недовольство решением США ввести 50%-е пошлины на бразильские товары, назвав его ответной мерой на судебное преследование бывшего президента Жаира Болсонару.

    Однако он отметил, что готов обсудить любой вопрос с Трампом, а также помочь Соединенным Штатам в вопросе Венесуэлы.

    Напомним, что вчера президент Бразилии заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом были хорошими, стороны договорились начать обсуждение спорных торговых вопросов.

