Лула да Силва будет баллотироваться на пост президента Бразилии в 2026 году

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет добиваться переизбрания на выборах главы государства в 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил во время своего госвизита в Индонезию.

"Мне исполнится 80 лет, но будьте уверены, что у меня та же энергия, как когда мне было 30 лет. Я буду баллотироваться на четвертый [президентский] срок", - сказал он.

Президентские выборы в Бразилии запланированы на октябрь 2026 года.