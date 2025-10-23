Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 16:16
    Лула да Силва будет баллотироваться на пост президента Бразилии в 2026 году

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет добиваться переизбрания на выборах главы государства в 2026 году.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил во время своего госвизита в Индонезию.

    "Мне исполнится 80 лет, но будьте уверены, что у меня та же энергия, как когда мне было 30 лет. Я буду баллотироваться на четвертый [президентский] срок", - сказал он.

    Президентские выборы в Бразилии запланированы на октябрь 2026 года.

