Лула да Силва будет баллотироваться на пост президента Бразилии в 2026 году
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 16:16
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет добиваться переизбрания на выборах главы государства в 2026 году.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил во время своего госвизита в Индонезию.
"Мне исполнится 80 лет, но будьте уверены, что у меня та же энергия, как когда мне было 30 лет. Я буду баллотироваться на четвертый [президентский] срок", - сказал он.
Президентские выборы в Бразилии запланированы на октябрь 2026 года.
