    Лукашенко заявил о желании провести переговоры с Зеленским

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 19:10
    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Лукашенко заявил в интервью "Россия 1".

    "Настало время вступить в консультации и договориться об окончании конфликта. Российская армия взяла под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах, дальше ее будет трудно остановить", - сказал он.

    Лукашенко считает, что Зеленский "потеряет всю Украину, если не остановится".

    "Есть хорошие предложения по украинскому конфликту, которые в том числе услышаны [президентом США Дональдом] Трампом", - заявил Лукашенко.

    Новость дополняется

