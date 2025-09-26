Лукашенко заявил о желании провести переговоры с Зеленским
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 19:10
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Лукашенко заявил в интервью "Россия 1".
"Настало время вступить в консультации и договориться об окончании конфликта. Российская армия взяла под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах, дальше ее будет трудно остановить", - сказал он.
Лукашенко считает, что Зеленский "потеряет всю Украину, если не остановится".
"Есть хорошие предложения по украинскому конфликту, которые в том числе услышаны [президентом США Дональдом] Трампом", - заявил Лукашенко.
Новость дополняется
