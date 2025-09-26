Lukaşenko Zelenski ilə danışıqlar aparmaq istədiyini bildirib
26 sentyabr, 2025
20:55
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə danışıqlar aparmaq istədiyini bildirib.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Lukaşenko "Rossiya 1" telekanalına müsahibəsində deyib.
"Mən onunla sadəcə danışmaq istərdim. Ona deyəcəklərim var. Düşünürəm ki, məsləhətləşmələrə başlamağın vaxtı çatıb. Rusiya ordusu bütün cəbhələrdə böyük məskunlaşma məntəqələrini nəzarətə götürüb, onların qarşısını almaq çətin olacaq", - Lukaşenko söyləyib.
O hesab edir ki, Zelenski dayanmasa, bütün Ukraynanı itirəcək.
"Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı yaxşı təkliflər var, ABŞ Prezidenti Donald Tramp da buna şahiddir", - Lukaşenko bildirib.
