İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Lukaşenko Zelenski ilə danışıqlar aparmaq istədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 20:55
    Lukaşenko Zelenski ilə danışıqlar aparmaq istədiyini bildirib
    Aleksandr Lukaşenko

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə danışıqlar aparmaq istədiyini bildirib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Lukaşenko "Rossiya 1" telekanalına müsahibəsində deyib.

    "Mən onunla sadəcə danışmaq istərdim. Ona deyəcəklərim var. Düşünürəm ki, məsləhətləşmələrə başlamağın vaxtı çatıb. Rusiya ordusu bütün cəbhələrdə böyük məskunlaşma məntəqələrini nəzarətə götürüb, onların qarşısını almaq çətin olacaq", - Lukaşenko söyləyib.

    O hesab edir ki, Zelenski dayanmasa, bütün Ukraynanı itirəcək.

    "Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı yaxşı təkliflər var, ABŞ Prezidenti Donald Tramp da buna şahiddir", - Lukaşenko bildirib.

    Lukaşenko Zelenski müharibə
    Лукашенко заявил о желании провести переговоры с Зеленским

    Son xəbərlər

    22:18

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:16
    Foto

    Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    22:14

    Tramp mümkün şatdaunda günahın demokratlarda olacağını bildirib

    Digər ölkələr
    22:07
    Foto

    Tacikistanda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    21:58

    Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh və regional əməkdaşlıq dövrünü başladıb - RƏY

    Xarici siyasət
    21:57

    Fransanın Baş naziri oktyabrın 1-dək yeni hökuməti formalaşdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    21:41

    Almaniya PUA insidentindən sonra təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Mirzoyan ABŞ Dövlət katibinin müavini ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    21:18

    BMT Baş katibinin sözçüsü: Azərbaycan Prezidenti Baş Assambleyadakı çıxışında çox önəmli fikirlər səsləndirdi

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti