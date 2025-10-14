Лукашенко заявил о заинтересованности Беларуси в "большой сделке" с США
- 14 октября, 2025
- 14:21
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к заключению "большой сделки" с администрацией президента США Дональда Трампа, если та в свою очередь будет учитывать интересы Минска.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, президент Беларуси подчеркнул, что Минск может пойти на определенные компромиссы и первым сделать шаги навстречу США.
По его словам, тенденция возобновления двусторонних отношений между Минском и Вашингтоном приобрела "некоторый положительный импульс".
"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. <...> Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", - отметил Лукашенко.