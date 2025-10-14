Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Лукашенко заявил о заинтересованности Беларуси в "большой сделке" с США

    • 14 октября, 2025
    • 14:21
    Лукашенко заявил о заинтересованности Беларуси в большой сделке с США

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к заключению "большой сделки" с администрацией президента США Дональда Трампа, если та в свою очередь будет учитывать интересы Минска.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, президент Беларуси подчеркнул, что Минск может пойти на определенные компромиссы и первым сделать шаги навстречу США.

    По его словам, тенденция возобновления двусторонних отношений между Минском и Вашингтоном приобрела "некоторый положительный импульс".

    "Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. <...> Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", - отметил Лукашенко.

