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Лукашенко заявил о готовности Беларуси к возможным провокациям на выборах президента

Лукашенко заявил о готовности Беларуси к возможным провокациям на выборах президента Беларусь готова к выборам президента и сможет ответить на любые провокации и вмешательства, с которыми, возможно, столкнется в ходе избирательного процесса.
Другие страны
24 октября 2024 г. 19:24
Лукашенко заявил о готовности Беларуси к возможным провокациям на выборах президента

Беларусь готова к выборам президента и сможет ответить на любые провокации и вмешательства, с которыми, возможно, столкнется в ходе избирательного процесса.

Как передает Report, об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью газете "Известия".

"Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого (массовых протестов после выборов в 2020 году - ред.) больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает", - заявил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь полностью готова к выборам и готова ответить на любые провокации.

"Да, у нас в Беларуси не получилась "цветная революция". Какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну?" - резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что как президент он был тогда вынужден защищать государство, и ему это удалось.

Кроме того, он считает, что в случае прихода оппозиции к власти НАТО начало бы войну. По его словам, альянс подготовил военные части в Литве и Польше для их ввода на территорию Беларуси, а оппозиция могла тогда пригласить их зайти в страну.

Напомним, что выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года.

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