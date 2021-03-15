Лукашенко утвердил состав Совбеза Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об утверждении состава Совета безопасности Беларуси, по которому его председатель - глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об утверждении состава Совета безопасности Беларуси, по которому его председатель - глава государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-службу президента Беларуси.

В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц - премьер-министр, председатели Совета республики (верхняя палата белорусского парламента) и Палаты представителей (нижняя палата), глава администрации президента, государственный секретарь Совбеза, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности.