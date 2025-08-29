Лукашенко: США не могут обойтись без Китая, им нужно договариваться

США не могут обойтись без Китая, поэтому Вашингтону нужно договариваться с Пекином.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко

По его словам, в последнее время представители США в переговорах с белорусской стороной поднимают вопрос сотрудничества Беларуси и Китая.

"Пекин никогда не закрывал двери перед Минском, чего нельзя сказать про Вашингтон. Поэтому мы с Китаем сотрудничали и будем сотрудничать", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что пытался убедить США в том, что Китай "нельзя поставить на колени или наклонить".