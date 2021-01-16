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Лукашенко рассказал об ошибках на посту президента

Лукашенко рассказал об ошибках на посту президента Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал свои ошибки во время пребывания на посту главы государства
Другие страны
16 января 2021 г. 23:05
Лукашенко рассказал об ошибках на посту президента
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал свои ошибки во время пребывания на посту главы государства.

Как передает Report, речь белорусского лидера опубликована на его сайте.

"Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку на пройденном пути, и я тоже", — подчеркнул Лукашенко, пояснив, что речь идет не о системных ошибках и промахах. В связи с этим президент призвал проанализировать события и извлечь уроки, чтобы не допустить их повторения в будущем в больших масштабах. "И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании", — заключил он.

Рассуждая о протестах в Белоруссии, глава государства заверил собравшихся в своей решительности. "Я никогда не отступлю. Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет. Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы", — добавил Лукашенко.

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