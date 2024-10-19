Лукашенко рассказал о непростых, но интересных переговорах с представителями стран Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что накануне провел тяжелые, но интересные, переговоры с представителями западных государств.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что накануне провел тяжелые, но интересные, переговоры с представителями западных государств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на БелТА.

"Вчера (18 октября) у меня был непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств", - сказал Лукашенко.

При этом он не уточнил с кем именно прошли переговоры, отметив только то, что на встрече были представлены "богатейшие страны".

В то же время Лукашенко заявил, что эти страны завидуют Беларуси.