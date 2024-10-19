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Лукашенко рассказал о непростых, но интересных переговорах с представителями стран Запада

Лукашенко рассказал о непростых, но интересных переговорах с представителями стран Запада Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что накануне провел тяжелые, но интересные, переговоры с представителями западных государств.
Другие страны
19 октября 2024 г. 17:38
Лукашенко рассказал о непростых, но интересных переговорах с представителями стран Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что накануне провел тяжелые, но интересные, переговоры с представителями западных государств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на БелТА.

"Вчера (18 октября) у меня был непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств", - сказал Лукашенко.

При этом он не уточнил с кем именно прошли переговоры, отметив только то, что на встрече были представлены "богатейшие страны".

В то же время Лукашенко заявил, что эти страны завидуют Беларуси.

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Версия на английском языке Lukashenko reveals details of private talks with representatives of Western countries

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