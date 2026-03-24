Лукашенко проведет переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 марта посетит с официальным визитом КНДР.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

В рамках визита Лукашенко проведет переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

"Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия. Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты", - подчеркнули в пресс-службе.