Лукашенко проведет переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 11:13
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 марта посетит с официальным визитом КНДР.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.
В рамках визита Лукашенко проведет переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
"Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия. Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние новости
11:46
СМИ: В Тель-Авиве 6 человек получили легкие ранения в результате ракетной атаки ИранаДругие страны
11:35
Азербайджан сократил затраты на импорт автозапчастей почти на 10%Бизнес
11:35
Аббас Алиабади: Иран имеет план по быстрому восстановлению электростанций при их пораженииВ регионе
11:22
В Дании проходят парламентские выборыДругие страны
11:13
Лукашенко проведет переговоры с Ким Чен Ыном в ПхеньянеДругие страны
11:05
"Хезболлах" нанесла удары по объектам ЦАХАЛДругие страны
11:01
Штрак-Циммерманн: ЕП обеспокоен планами ФРГ создать нацсистему военных спутниковДругие страны
11:00
В Азербайджане за сутки обнаружено 2 автомата и 20 винтовокПроисшествия
10:55