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Лукашенко призвал США вернуться на путь нормализации отношений с Беларусью

Лукашенко призвал США вернуться на путь нормализации отношений с Беларусью Лукашенко призвал США вернуться на путь нормализации отношений с Беларусью
Другие страны
4 июля 2025 г. 11:59
Лукашенко призвал США вернуться на путь нормализации отношений с Беларусью

Беларусь продолжает выступать за построение конструктивного и уважительного диалога с США.

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравительном письме американскому коллеге Дональду Трампу по случаю Дня независимости.

Лукашенко поздравил главу Белого дома и американский народ с праздником и отметил, что при первом сроке президентства Трампа "Минск и Вашингтон встали на путь нормализации отношений".

"К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии. Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить. Беларусь всегда выступала за построение конструктивного и уважительного диалога с США", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Политик выразил надежду на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов и реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

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