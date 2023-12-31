Лукашенко поставил задачу спецслужбам усилить контроль за обстановкой в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Комитету государственной безопасности (КГБ) задачу усилить контроль за оперативной обстановкой в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Комитету государственной безопасности (КГБ) задачу усилить контроль за оперативной обстановкой в стране.

Как передает Report, об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя комитета Ивана Тертеля.

"Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий", - сказал он.

По его словам, КГБ полностью готов к выполнению этой задачи как в регионах страны, так и в столице.

Тертель отметил, что "обстановка остается контролируемой".

"Мы работаем в усиленном режиме совместно с нашими коллегами из МВД, Госпогранкомитета, министерства обороны", - добавил он.