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Лукашенко поставил задачу спецслужбам усилить контроль за обстановкой в стране

Лукашенко поставил задачу спецслужбам усилить контроль за обстановкой в стране Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Комитету государственной безопасности (КГБ) задачу усилить контроль за оперативной обстановкой в стране.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 14:22
Лукашенко поставил задачу спецслужбам усилить контроль за обстановкой в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Комитету государственной безопасности (КГБ) задачу усилить контроль за оперативной обстановкой в стране.

Как передает Report, об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя комитета Ивана Тертеля.

"Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий", - сказал он.

По его словам, КГБ полностью готов к выполнению этой задачи как в регионах страны, так и в столице.

Тертель отметил, что "обстановка остается контролируемой".

"Мы работаем в усиленном режиме совместно с нашими коллегами из МВД, Госпогранкомитета, министерства обороны", - добавил он.

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