Лукашенко пообещал защитить белорусский народ от унижений

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Никому не будет позволено унижать белорусский народ и государство.

Как передает Report, со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам не просто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать, - заявил глава Белоруссии.

"Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, относимся к этим проблемам» - заявил Александр Лукашенко.

«Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой" - сказал политик.