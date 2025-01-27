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Лукашенко побеждает на выборах в Беларуси с 86,82% голосов

Лукашенко побеждает на выборах в Беларуси с 86,82% голосов По предварительным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов.
Другие страны
27 января 2025 г. 04:13
Лукашенко побеждает на выборах в Беларуси с 86,82% голосов

По предварительным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

На выборах президента в 2020 году Лукашенко набрал 80,10% голосов.

Председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набирает 2,02% голосов, предприниматель Анна Канопацкая - 1,86%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков - 3,21%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%, против всех проголосовали 3,6% избирателей.

ЦИК Беларуси традиционно объявляет результаты по итогам предварительного подсчета сразу всех голосов по стране. Окончательные данные будут объявлены 3 февраля.

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Версия на азербайджанском языке MSK: Lukaşenko 86,82% səslə prezident seçkilərində qalib gəlir

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