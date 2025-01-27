Лукашенко побеждает на выборах в Беларуси с 86,82% голосов

По предварительным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов.

По предварительным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

На выборах президента в 2020 году Лукашенко набрал 80,10% голосов.

Председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набирает 2,02% голосов, предприниматель Анна Канопацкая - 1,86%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков - 3,21%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%, против всех проголосовали 3,6% избирателей.

ЦИК Беларуси традиционно объявляет результаты по итогам предварительного подсчета сразу всех голосов по стране. Окончательные данные будут объявлены 3 февраля.