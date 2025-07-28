Лукашенко планирует встретиться с Путиным для обсуждения ключевых вопросов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планирует договориться о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения самых важных и серьезных вопросов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует договориться о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения самых важных и серьезных вопросов.

Как передает Report, об этом ТАСС заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в телефонном разговоре, который состоялся между Путиным и Лукашенко 27 июля, стороны не стали затрагивать программные темы.

"У президентов Беларуси и России, безусловно, всегда есть что обсудить. Так сказать, пул тем - как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке. Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз", - подчеркнула Эйсмонт.