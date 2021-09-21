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Лукашенко планирует обсудить передачу части президентских полномочий

Лукашенко планирует обсудить передачу части президентских полномочий Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует на следующей неделе обсудить с правительством и администрацией передачу части полномочий
Другие страны
21 сентября 2021 г. 23:50
Лукашенко планирует обсудить передачу части президентских полномочий
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует на следующей неделе обсудить с правительством и администрацией передачу части полномочий.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом он сказал на совещании с руководством Совета министров.

"Заглох вопрос. Сделали несколько шагов и успокоились. Передача полномочий президента правительству, местным органам власти и так далее, о чем мы говорили, чтобы, не нарушая конституцию, это сделать", - отметил белорусский лидер.

А.Лукашенко не уточнил, о каких именно полномочиях идет речь. Однако он также сказал, что на следующей неделе хочет провести встречу со специальной комиссией, которая уже несколько месяцев готовит проект изменений в конституцию.

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