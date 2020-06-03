​Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду государственный телеканал "Беларусь 1".

Как было озвучено в эфире телеканала, соответствующий указ глава государства подписал в среду.

Напомним, что Совет министров Беларуси с 2018 года возглавляет Сергей Румас. Ранее Лукашенко сообщил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. При этом глава республики заверил, что подавляющее большинство ныне действующих членов Совмина останутся на своих должностях.

Предложения по новому составу правительства уже внесены на рассмотрение президента, они были в среду в ходе совещания у Лукашенко. При этом президент Беларуси заявил, что революции при смене состава правительства республики не будет.