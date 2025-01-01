Лукашенко обозначил приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил приоритеты председательства страны в ЕАЭС в 2025 году.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил приоритеты председательства страны в ЕАЭС в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, Лукашенко направил обращение главам государств – членов ЕАЭС.

"2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым: завершается пятилетка реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа и воплощения в жизнь Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года", - отметил политик.

Лукашенко также предложил определить основные приоритеты, которые должны оказаться в центре общего внимания в 2025 году.

"Необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств - членов ЕАЭС, формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил о необходимости завершить формирование единого транспортного пространства.

По словам Лукашенко, в сложившихся экономических реалиях своевременным может стать создание в ЕАЭС собственной биржевой системы индикаторов товарных рынков на ключевые товары (нефтепродукты, сельхозпродукция, лесопродукция, стройматериалы и другое) на базе имеющихся информационных, методологических и технологических платформ стран союза.