О нас

Лукашенко обозначил приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС в 2025 году

Лукашенко обозначил приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС в 2025 году Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил приоритеты председательства страны в ЕАЭС в 2025 году.
Другие страны
1 января 2025 г. 11:17
Лукашенко обозначил приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил приоритеты председательства страны в ЕАЭС в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, Лукашенко направил обращение главам государств – членов ЕАЭС.

"2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым: завершается пятилетка реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа и воплощения в жизнь Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года", - отметил политик.

Лукашенко также предложил определить основные приоритеты, которые должны оказаться в центре общего внимания в 2025 году.

"Необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств - членов ЕАЭС, формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил о необходимости завершить формирование единого транспортного пространства.

По словам Лукашенко, в сложившихся экономических реалиях своевременным может стать создание в ЕАЭС собственной биржевой системы индикаторов товарных рынков на ключевые товары (нефтепродукты, сельхозпродукция, лесопродукция, стройматериалы и другое) на базе имеющихся информационных, методологических и технологических платформ стран союза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Швейцарии вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба
В Швейцарии вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба
1 января 2025 г. 10:11
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
1 января 2025 г. 09:41
В Катаре десятки человек пострадали в результате давки у метро
В Катаре десятки человек пострадали в результате давки у метро
1 января 2025 г. 09:30
Умер экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель
Умер экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель
1 января 2025 г. 08:56
Агентство ООН отметило сокращение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа
Агентство ООН отметило сокращение доставки гуманитарной помощи в сектор Газа
1 января 2025 г. 08:44
Около 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе в США
Около 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе в США
1 января 2025 г. 08:24
ФБР обнаружило крупнейший в США тайник со взрывчаткой
ФБР обнаружило крупнейший в США тайник со взрывчаткой
1 января 2025 г. 07:11
ЦАХАЛ заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС в Хан-Юнисе
1 января 2025 г. 04:52
NYP: Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни
NYP: Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни
1 января 2025 г. 04:16
СМИ: Оношения Байдена и Харрис ухудшились после поражения демократов на выборах
СМИ: Оношения Байдена и Харрис ухудшились после поражения демократов на выборах
1 января 2025 г. 03:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi