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Лукашенко назвал условие своего ухода с поста президента

Лукашенко назвал условие своего ухода с поста президента В Беларуси референдум планируют провести в 2022 году
Другие страны
11 февраля 2021 г. 17:12
Лукашенко назвал условие своего ухода с поста президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он готов оставить свой пост.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, по его словам, это может произойти, если в стране будет соблюдаться порядок.

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие", — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что еще одним условием является гарантия безопасности для его сторонников, если к власти придут сторонники иных взглядов.

Также А. Лукашенко рассказал, когда новая конституция страны будет внесена на референдум. Он отметил, что подготовка проекта конституции будет длится в течение этого года.

По его словам, референдум планируют провести в 2022 году. Политик добавил, что голосование будет проводится во всенародном формате.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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