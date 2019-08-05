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Лукашенко назначил выборы в парламент Беларуси

Лукашенко назначил выборы в парламент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко своими указами назначил выборы в верхнюю палату парламента (Совет Республики) и нижнюю палату парламента (Палату представителей).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

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